Петрозаводским ветеранам вручали медали за то, что они выжили

В Большом зале Петрозаводской мэрии состоялась торжественная церемония вручения нагрудного знака «Дети войны в Республике Карелия». Собрались ветераны, каждому уделялось особое внимание, вручались медали, удостоверения и красные розы. Играл баян – сугубо фронтовой инструмент, и можно было легко представить, о чем думали в эти минуты наши земляки, пережившие концлагеря и потерю близких.

Большой зал мэрии был разбит на зоны, все сидели в масках, чтобы не заразить пожилых людей, но места и так хватало. Немного осталось людей, переживших в детстве войну. (Видео)