Жителей Карелии предупредили о сильном налипании мокрого снега

Сегодня утром в южных и центральных районах Карелии ожидается сильное налипание мокрого снега (35 мм. и более). Об этом сообщает МЧС по РК.

Под действие неблагоприятного погодного явления попадут Петрозаводск, а также Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский районы.

В министерстве рекомендуют жителям и гостям Карелии не рубить самостоятельно упавшие деревья и не приближаться к повисшим проводам. Следует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по подвесным мостам. Транспортные средства не стоит оставлять вблизи от больших деревьев и слабо закрепленных конструкций. Фото pixabay.com/Nietosvaara