Россыпнов: «В подвалах такая температура, что можно огурцы выращивать»

Текст и фото: Антонина Кябелева

В январе 2022 года в правительстве Карелии возобновили совещания, связанные с социально-экономическим состоянием карельским районов. 19 января «на связи» оказался Суоярвский район.

На фоне других муниципальных образований Карелии он показался откровенно депрессивным. В качестве положительных примеров экономического роста были названы фермерское хозяйство Ольги Свирид с 12 коровами, ушедший в частные руки Суоярвский хлебозавод и фирма «Мама Карелия», занимающееся сбором иван-чая.

По данным за январь-ноябрь 2021 года, индекс промышленного производства в Суоярвском районе составил 141,1%. Этот показатель обеспечен в основном за счет полезных ископаемых, добыча которых в районе за одиннадцать месяцев 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 59,8%.

Одновременно, согласно данным Карелиястата, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в январе-ноябре 2021 года в Суоярвском районе сократился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это один из самых низких показателей. Хуже ситуация только в Лоухском и Муезерском районах.

На 1 января 2022 года в районе было зарегистрировано 133 безработных, что вдвое меньше, чем годом ранее (277 человек на 1 января 2021 года). За год официальный уровень безработицы снизился с 4% до 2%. Средний уровень зарплаты за январь-сентябрь 2021 года составил 47,8 тысячи рублей в месяц.

Чаще всего жители Суоярвского района жалуются на проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Острым для района остаются вопросы расселения аварийного жилья.

Глава РК Артур Парфенчиков отметил, что примерно четвертая часть аварийного жилья, попавшего в действующую программу расселения, приходится на Суоярвский район.

Из 1018 квартир, находящихся в аварийных домах, попавших в программу, осталось расселить 647 квартир, или 63,5%.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Виктор Россыпнов рассказал, что в 2022 году планируется начать строительство двух новых домов в Суоярви. Их возведением займется известная в республике строительная компания «Карелстроймеханизация». Дома построят на улицах Октябрьская и Первомайская. Один дом проектируется на 180 квартир, а в доме на улице Первомайская жителям аварийных домов предоставят 120 квартир. Правда, до сих пор не освобождены земельные участки. Россыпнов рассказал, что на улице Октябрьская осталось расселить две квартиры. После чего можно будет приступать к подготовке земельного участка под новое строительство. Министр рассчитывает, что уже в феврале можно будет приступить к сносу старых домов, а в мае начать строительство первого дома. Завершить его возведение планируется в начале 2023 года.

«Что касается участка на Первомайской. Ситуация сложнее. Остается 24 квартиры», - сказал Виктор Россыпнов. Прорабатывается вариант по реконструкции здания в Суоярви, куда можно было бы переселить жителей из аварийных домов на улице Первомайская, чтобы приступить к возведению нового жилья. В лучшем случае участок освободят летом 2022 года. Дом на улице Первомайская планируют сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Это оптимистический прогноз.

Министр отметил, что под потребности двух будущих домов уже реконструированы водопроводные сети. Осталось провести модернизацию канализационных систем.

Много жалоб от жителей Суоярви связано с холодом в квартирах. Котельная в городе отапливается щепой, которая в последнее время подорожала с 1800 до 2500 рублей за кубометр. С 1 января 2022 года вопросы функционирования центральной котельной пришлось передать в государственное предприятие «КарелКоммунЭнерго».

«Переходный период был связан со сложностями. Было снижение параметров. Мы его признаем… Как минимум четыре дня было снижение параметров, до 9 градусов был недотоп. Мы сделаем перерасчет по тем фактам, которые зафиксированы. Сейчас котельная работает выше графика. По каждому дому разбираемся конкретно»,

- сказал Виктор Россыпнов.

По его словам, в некоторых домах проблемы возникли не из-за пониженных параметров, а из-за разбалансированной системы отопления. «В ряде домов есть течи. Ряд домов отапливают подвалы. Внутридомовые сети не утеплены, в подвалах такая температура, что можно огурцы выращивать», - сказал министр. По его данным, в настоящее время котельная в Суоярви выдает параметры на 4 градуса выше нормативов.

Министр видит решение проблемы в создании резервного источника тепловой энергии. Такой источник может появится в связи со строительством новой школы в Суоярви на 330 мест. Строительство школы запланировано на 2022-2023 годы.

Недовольны жители Суоярви и качеством водопроводной воды. Россыпнов рассказал, что в настоящее время идет ежемесячный отбор анализов воды. Только после завершения исследований летом 2022 года начнется подбор необходимого оборудования для очистки воды. Проблема еще и в том, что сети водоснабжения и канализации находятся в частных руках. В отношении владельцев важных систем жизнеобеспечения начата процедура банкротства, что не позволяет выкупить сети, так как они находятся под арестом. Судя по выступлению министра, коммунальные вопросы для жителей Суоярви еще долго будут находится в «острой стадии».

На совещании вспомнили о туризме, который в Суоярвском районе находится в зачаточном состоянии. В 2021 году Суоярвский район посетило 3,2 тысячи путешественников, что составляет 0,3% туристического потока, хлынувшего в прошлом году в нашу республику.

Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев предположил, что, помимо плохих дорог, в слабом раскрытии туристического потенциала района «виноваты» финские туристы. «К нам не приезжают финские туристы, которые в основной массе посещали Суоярвский район. Им был очень интересен этот район. Поэтому ждем, конечно, открытия границ», - сказал Ермолаев. Как привлечь отечественных туристов в Суоярвский район, который так нравится финнам, Ермолаев не сообщил.