Более 45 миллионов вложат в благоустройство беломорских петроглифов

45,2 миллиона рублей направят на благоустройство археологического комплекса «Беломорские петроглифы» в 2022 год, сообщили в министерстве экономразвития региона.

В прошлом году к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги» ввели в эксплуатацию подъездную дорогу. Также были завершены работы по электроснабжению, были обустроены мостки и площадки. В 2021 году была разработана проектная документация на обустройство пешеходной дороги и на реновацию входной зоны урочища Залавруга. Эти мероприятия реализуют в этом году. Также запланировано строительство визит-центра музея «Беломорские петроглифы». Проект проходит государственную экспертизу.

Мероприятия по благоустройству археологического комплекса предусмотрены в рамках индивидуальной программы. Всего на 2021-2022 годы запланировано 57 миллионов рублей, из них 11,8 уже были освоены. (фото gov.karelia.ru)