20 января 2022, 17:14
Урну и скамейку из вторсырья установили в Петрозаводске
Комбинат благоустройства намерен изготовить из пакетов и резины еще несколько комплектов скамеек и урн
Изготовленные из переработанных полиэтилена и резины скамейка и урна появились на Малой Слободской в Петрозаводске.
Объекты из вторсырья установил Городской комбинат благоустройства, который реализует проект. Чтобы изготовить одну урну понадобилось около 770 полиэтиленовых пакетов.
Организация намерена установить в столице Карелии еще два комплекта скамеек и урн из вторсырья. Они обработаны атмосферостойкой краской и производятся с применением антивандальных технологий. (фото паблик городского комбината благоустройства)