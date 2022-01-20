Урну и скамейку из вторсырья установили в Петрозаводске

Изготовленные из переработанных полиэтилена и резины скамейка и урна появились на Малой Слободской в Петрозаводске.

Объекты из вторсырья установил Городской комбинат благоустройства, который реализует проект. Чтобы изготовить одну урну понадобилось около 770 полиэтиленовых пакетов.



Организация намерена установить в столице Карелии еще два комплекта скамеек и урн из вторсырья. Они обработаны атмосферостойкой краской и производятся с применением антивандальных технологий. (фото паблик городского комбината благоустройства)