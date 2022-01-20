20 января 2022, 17:14
Общество

Урну и скамейку из вторсырья установили в Петрозаводске

Комбинат благоустройства намерен изготовить из пакетов и резины еще несколько комплектов скамеек и урн

Изготовленные из переработанных полиэтилена и резины скамейка и урна появились на Малой Слободской в Петрозаводске.

Объекты из вторсырья установил Городской комбинат благоустройства, который реализует проект. Чтобы изготовить одну урну понадобилось около 770 полиэтиленовых пакетов.

Организация намерена установить в столице Карелии еще два комплекта скамеек и урн из вторсырья. Они обработаны  атмосферостойкой краской и производятся с применением антивандальных технологий. (фото паблик городского комбината благоустройства)

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Метки: 
урна
скамейка
вторсырье
новости петрозаводска
резина
пакет
комбинат благоустройства