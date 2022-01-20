Кубы для будущих снежных скульптур появились на Онежской набережной

Кубы для будущих скульптур из снега появились на Онежской набережной в Петрозаводске, сообщили в пресс-центре администрации города.

В ближайшее время жюри конкурса снежных и ледовых скульптур отберет эскизы участников. В феврале скульпторы будут состязаться в мастерстве создавать снежные произведения искусства. Международный конкурс будет проходить с 8 по 12 февраля.

В этом году фестиваль «Гиперборея» посвящен 350-летию со дня рождения Петра Первого. В рамках фестиваля пройдут также соревнования рыбаков, ярмарка и другие мероприятия. (фото пресс-центр администрации города)