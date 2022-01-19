Лучших рыбаков определят в Петрозаводске

В Петрозаводске в рамках фестиваля «Гиперборея» пройдет традиционный конкурс по подледному лову рыбы «Онежские Fish-ки». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Соревнования пройдут 12 февраля рядом с ротондой на льду Онежского озера. Конкурс рассчитан на рыболовов всех возрастов. При этом дети до 14 лет будут сопровождаться только в сопровождении взрослых.

На турнире разрешается пользоваться удочкой, оснащенной одной мормышкой (ее длина, цвет и форма значения не имеют). Запрещается применение дополнительных элементов оснастки на леске и крючке. Для замены удочки можно принести с собой другие снасти, однако ловить рыбу разрешат только одной.

Победителей определят среди мужчин и женщин по самому большому улову, с учетом веса пойманной рыбы. Также конкурсом предусмотрены награды для самого опытного и самого юного участника. Фото источника