Показаны новые кадры из фильма, снятого в Карелии

Телеканал «Россия 1» снял сюжет о фильме «Последний богатырь: Корень зла», который снимался в Карелии, сообщается на сайте vesti.ru

Журналистка утверждает, что съемочной группе удалось превзойти по качеству работы первый фильм, который, напомним, собрал рекордную кассу в кинотеатрах страны.

Видимо, придется проверять самим, но судя по тем отрывкам, которые показали на экране, скучно не будет.

Карелия на экране видна отчетливо и узнаваемо, очень романтично. Хотя конечно в сюжете ей досталось всего несколько секунд. И это тоже сильно разжигает любопытство: «Как там наше?»

«Петрозаводск говорит» ранее писал о съемках фильма в республике и впечатлениях от ее красот Елены Яковлевой.

Фото - скриншот видео.