Старый город. Архиепископ Аркадий и его храм

На многих дореволюционных фотографиях и открытках с видами Петрозаводска обращает на себя внимание гигантский по меркам нашего города Святодуховский кафедральный собор, построенный в районе нынешней площади Кирова.

Возвести на этом месте собор планировали еще во времена Екатерины II, но царские власти не спешили выделять на это деньги, а пожертвованиями было не обойтись. Многие руководители Петрозаводской и Олонецкой епархии пытались инициировать строительство, но удалось это лишь архиепископу Аркадию. Вот о нем-то мы сегодня и расскажем.