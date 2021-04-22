Театр Кукол Карелии получил «Золотую маску»

22 апреля в концертном зале «Зарядье» в Москве состоялась церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска». Впервые с 2019 года церемония награждения прошла в очном формате. Объявление лауреатов завершило конкурсную программу XXVI фестиваля.

Карельское искусство на престижном театральном конкурсе представлял Театр кукол. Его спектакль «О рыбаке и рыбке» победил в номинации «Лучший кукольный спектакль». Премьера состоялась 24 ноября 2019 года.

Работа над постановкой была начата летом 2019 года с театральной лаборатории и дальше спектакль создавался «здесь и сейчас» в живом поиске смыслов, фактур, света, шума и дыхания моря, взаимоотношений и оценок.

Режиссерский жанр спектакля – «притча о семейной жизни для взрослых, очень взрослых и детей». Хрестоматийная сказка преобразилась в постановку с глубоким философским подтекстом, емкий и краткий пушкинский текст раскрывается как история о страстях и покаянии, о пути человека к Богу и о пути человека - через Бога - к человеку, поскольку именно «человек есть мера всех вещей».

Ранее спектакль карельского театра получил награды международного юбилейного фестиваля «Петрушка Великий». В прошлом году постановка стала лауреатом премии правительства РФ. Также по итогам «Онежской маски-2021» спектакль был признан «Лучшим спектаклем», исполнительница роли Старухи Марина Збуржинская получила премию за «Лучшую женскую роль», а исполнитель роли Старика Олег Романов стал обладателем гран-при. (фото на главной Юлии Утышевой)