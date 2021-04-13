Спектакль Театра кукол Карелии покажут сегодня на «Золотой маске»

Сегодня, 13 апреля, Театр кукол Карелии покажет на фестивале «Золотая маска» спектакль «О рыбаке и рыбке». Об этом сообщили в министерстве культуры республики.

На престижную премию номинированы постановка «О рыбаке и рыбке» в категории «Куклы/спектакль», режиссер Яна Тумина в категории «Куклы/работа режиссера», художник-постановщик Кира Камалидинова и художник по костюмам Анис Кронидова в категории «Куклы/работа художника», а также исполнительница роли Старухи - заслуженная артистка Карелии Марина Збуржинская в категории «Куклы/работа актера».

В этом году на премию «Золотая маска» в категории театра кукол выдвинуты «Пегий пес, бегущий краем моря» Бориса Константинова и Виктора Антонова в Рязанском театре кукол, «Я – кулак, я – А-н-н-а» Юлии Каландаришвили в Красноярском театре кукол, «Наблюдатели» Михаила Плутахина – совместный проект Музея истории ГУЛАГа и Театра Предмета из Москвы, а также три спектакля из Санкт-Петербурга: «Девочка со спичками» Элины Сарно театра Karlsson Haus, «Здравствуй, баушка!» Ольги Филипповой театра «ОФ», «Крот, который мечтал увидеть солнце» Андрея Шульгача и Дианы Разживайкиной театральной корпорации «Кот Вильям». Итоги «Золотой маски» подведут 22 апреля.

Премьера спектакля состоялась в ноябре 2019 года. Режиссерский жанр – «притча о семейной жизни для взрослых, очень взрослых и детей». Сказка преображается в постановку с глубоким философским подтекстом. Пушкинский текст раскрывается как история о страстях и покаянии, о пути человека к Богу и о пути человека – через Бога – к человеку.

Ранее спектакль карельского театра получил награды международного юбилейного фестиваля «Петрушка Великий». В прошлом году постановка стала лауреатом премии правительства РФ. Также по итогам «Онежской маски-2021» спектакль был признан «Лучшим спектаклем», исполнительница роли Старухи Марина Збуржинская получила премию за «Лучшую женскую роль», а исполнитель роли Старика Олег Романов стал обладателем гран-при. (фото Юлии Утышевой)