13 апреля 2021, 07:10
Культура

Спектакль Театра кукол Карелии покажут сегодня на «Золотой маске»

Итоги высшей национальной театральной премии подведут 22 апреля

Сегодня, 13 апреля, Театр кукол Карелии покажет на фестивале «Золотая маска» спектакль «О рыбаке и рыбке». Об этом сообщили в министерстве культуры республики.

На престижную премию номинированы постановка «О рыбаке и рыбке» в категории «Куклы/спектакль», режиссер Яна Тумина в категории «Куклы/работа режиссера», художник-постановщик Кира Камалидинова и художник по костюмам Анис Кронидова в категории «Куклы/работа художника», а также исполнительница роли Старухи - заслуженная артистка Карелии Марина Збуржинская в категории «Куклы/работа актера».

В этом году на премию «Золотая маска» в категории театра кукол выдвинуты «Пегий пес, бегущий краем моря» Бориса Константинова и Виктора Антонова в Рязанском театре кукол, «Я – кулак, я – А-н-н-а» Юлии Каландаришвили в Красноярском театре кукол, «Наблюдатели» Михаила Плутахина – совместный проект Музея истории ГУЛАГа и Театра Предмета из Москвы, а также три спектакля из Санкт-Петербурга: «Девочка со спичками» Элины Сарно театра Karlsson Haus, «Здравствуй, баушка!» Ольги Филипповой театра «ОФ», «Крот, который мечтал увидеть солнце» Андрея Шульгача и Дианы Разживайкиной театральной корпорации «Кот Вильям». Итоги «Золотой маски» подведут 22 апреля.

Премьера спектакля состоялась в ноябре 2019 года. Режиссерский жанр – «притча о семейной жизни для взрослых, очень взрослых и детей». Сказка преображается в постановку с глубоким философским подтекстом. Пушкинский текст раскрывается как история о страстях и покаянии, о пути человека к Богу и о пути человека – через Бога – к человеку.

Ранее спектакль карельского театра получил награды международного юбилейного фестиваля «Петрушка Великий». В прошлом году постановка стала лауреатом премии правительства РФ. Также по итогам «Онежской маски-2021» спектакль был признан «Лучшим спектаклем», исполнительница роли Старухи Марина Збуржинская получила премию за «Лучшую женскую роль», а исполнитель роли Старика Олег Романов стал обладателем гран-при. (фото Юлии Утышевой)

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