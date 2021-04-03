Фаворитом фестиваля «Онежская маска» стал спектакль «О рыбаке и рыбке»

В Музыкальном театре Карелии объявили имена лауреатов премии театрального фестиваля «Онежская маска». Итоги подвели за два театральных сезона: о тех, кто получил премию, «Птз говорит» писал.

Актеры наших театров показали великолепное представление по мотивам пьес Уильяма Шекспира «Тринадцатая ночь, или Что угодно». Авторами карельского мюзикла явились председатель союза театральных деятелей Карелии, главный режиссер Негосударственного авторского театра «Ad Liberum» Снежана Савельева и Олег Щукарев.



Лучшей работой сезона признан спектакль «О рыбаке и рыбке» Театра кукол Карелии.