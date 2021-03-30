«Онежскую маску» на фестивале за лучшую женскую роль получил мужчина

XIX Республиканская театральная премия «Онежская маска» вручена по итогам сразу двух театральных сезонов.

Фестиваль был полон сюрпризов: к традиционным жюри добавило новые номинации: «Лучший спектакль», лауреатом которой стал спектакль театра кукол Карелии «О рыбаке и рыбке», «Преданность театру», которая досталась сотруднице Национального театра РК Ольге Берестенниковой, «Форс-мажор», присужденная актрисе Негосударственного авторского театра Ad LIBERUM Елене Сапегиной за роль Аркадиной в балете Музыкального театра Карелии «Чайка. Искусство любить».

Впервые на фестивале была вручена «Премия мецената». Ее получил творческий дуэт Виктории Федоровой и Евгении Верещагиной в спектакле «Вкус меда» (Театр драмы РК «Творческие мастерские») от главного редактора телекомпании «Ника Плюс» Андрея Мазуровского.

Премии в номинации «За честь и достоинство» вручили актеру Негосударственного авторского театра Ad LIBERUM Николаю Королеву и артистке Театра драмы «Творческая мастерская» Елене Бычковой.

Обладателем "Лучшей мужской роли" признан Глеб Германов за роль Старика в спектакле «Машина едет к морю», Национальный театр Карелии.

«Лучшая женская роль», по мнению жюри, была сыграна актрисой Музыкального театра Карелии Натальей Ландовской (роль сестры Анжелики в спектакле «Сестра Анжелика») и актрисой Театр кукол Карелии Мариной Збуржинской (роль Старухи в спектакле «О рыбаке и рыбке».

Олегу Романову, сыгравшему Старика в спектакле «О рыбаке и рыбке», отдали Гран-при фестиваля. Он признался, что все мужчины немого дети. Особенно когда ты актер кукольного театра.

Премию за «Лучшую мужскую роль второго плана» отдали Дмитрию Иванову, сыгравшему Бориса в спектакле «Машина едет к морю», Национальный театр Карелии. А вот судьба номинации за "Лучшую женскую роль второго плана» сложилась нетрадиционно: ее получил Эдуард Демидов за роль Марцелины в балете Луи Герольда «Тщетная предосторожность», Музыкальный театр.

На празднике ряд актеров и театральных коллективов, в том числе из районов республики, получили правительственные награды за высокие достижения на театральном поприще.

У нас в Карелии замечательные театры, мы гордимся ими,

- сказала со сцены заместитель Премьер-министра Правительства РК Лариса Подсадник.

Грандиозное представление «Тринадцатая ночь, или Что угодно», поставленное режиссером Негосударственного авторского театра Ad LIBERUM Снежаной Савельевой, украсило церемонию вручения наград.