03 апреля 2021, 12:14
Жителей Петрозаводска приглашают на летние сезонные работы
Городской комбинат благоустройства ищет сотрудников на летний период
Городской комбинат благоустройства набирает работников на летний период. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Все желающие смогут присоединиться к уборке общественных территорий, посадке цветов, вырубке кустарников, озеленению карельской столицы.
Сотрудники требуются комбинату только на лето. Подробную информацию об условиях работы можно получить по телефону: +79535410845. Фото мэрии Петрозаводска