03 апреля 2021, 12:14
Общество

Жителей Петрозаводска приглашают на летние сезонные работы

Городской комбинат благоустройства ищет сотрудников на летний период

Городской комбинат благоустройства набирает работников на летний период. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Все желающие смогут присоединиться к уборке общественных территорий, посадке цветов, вырубке кустарников, озеленению карельской столицы.

Сотрудники требуются комбинату только на лето. Подробную информацию об условиях работы можно получить по телефону: +79535410845. Фото мэрии Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
Городской комбинат благоустройства
вакансия
летний период
уборка
посадка цветов
озеленение
вырубка кустарников
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