Жителей Петрозаводска приглашают на летние сезонные работы

Городской комбинат благоустройства набирает работников на летний период. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Все желающие смогут присоединиться к уборке общественных территорий, посадке цветов, вырубке кустарников, озеленению карельской столицы.

Сотрудники требуются комбинату только на лето. Подробную информацию об условиях работы можно получить по телефону: +79535410845. Фото мэрии Петрозаводска