Теле- и радиовещание остановится в Петрозаводске и районах Карелии

На неделе с 5 по 11 апреля в Карелии возможны остановки в теле- и радиовещании. График отключений сигнала опубликовал Радиотелевизионный передающий центр РК.

Перерыв в работе каналов будет связан с плановыми профилактическими работами, а также с временными отключениями электроэнергии.

Так, в Петрозаводске 5 апреля с 8 до 13 часов будет остановлено вещание Дорожного радио и радио «Энергия».

В различные дни отключения также ожидаются в Кеми, Деревянном, Кривом пороге, Пиндушах и Софпороге. График перерывов в вещании можно посмотреть по ссылке. Фото proprofs.com