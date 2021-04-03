Умер один из медвежат, перевезенных из Карелии в Тверскую область

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области умер медвежонок Микли, привезенный из Карелии. Об этом сообщает паблик организации.

Как рассказали специалисты, первые 7-10 дней после поступления детенышей в Центр - самые опасные. Особенно это касается медвежат в возрасте от рождения до трех-четырех месяцев, именно в этот период могут стремительно проявиться проблемы с их здоровьем, связанные с перенесенным переохлаждением, стрессом, травмой и т.д.

К сожалению, с карельскими медвежатами (Микли, Савва и Северина) так и произошло: у них резко стал пропадать аппетит, появилась одышка, вялость, слабость. Состояние Микли ухудшалось молниеносно: к сожалению, его спасти не удалось...

- говорится в сообщении паблика.

Борьба за жизнь двух других медвежат - Саввы и Северины - продолжается. Каждые 2-3 часа их кормят из шприцов, детенышам делают рентген, узи, проводят интенсивную терапию. Животные находятся под постоянным наблюдением.

Напомним, в середине марта около поселка Вяртсиля в Сортавальском районе лесорубы уронили дерево на берлогу. Проснувшаяся медведица в страхе убежала. После этого из берлоги начали вылезать медвежата.

Сначала их приютили в зоопарке «Черные камни». Затем в Карелию выехал руководитель тверского Центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов с группой специалистов. Они и перевезли маленьких хищников в свое учреждение. Фото источника