«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по улицам Петрозаводска

4 апреля по Петрозаводску проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль». Горожане смогут сдать на переработку вторсырье в 23 пунктах по всему городу, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Расписание движения «Сбормобиля» и «Металлмобиля» по городу осталось таким же, каким было в 2020 году.

Организаторы напоминают, что при посещении точек сбора вторсырья необходимо помнить о мерах санитарной безопасности: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, при наличии признаков респираторных заболеваний оставаться дома.

Напомним, средства, вырученные от сбора вторсырья, волонтеры передают в Первый петрозаводский общественный приют для животных. Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в экомобилях напрямую передачи для четвероногих не принимаются. Горожане могут оставить помощь в специально организованных для этого пунктах. Фото informupack.ru