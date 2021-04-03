03 апреля 2021, 10:23
Общество

«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по улицам Петрозаводска

Горожан приглашают сдать вторсырье и поучаствовать в акции помощи бездомным животным

4 апреля по Петрозаводску проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль». Горожане смогут сдать на переработку вторсырье в 23 пунктах по всему городу, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Расписание движения «Сбормобиля» и «Металлмобиля» по городу осталось таким же, каким было в 2020 году.

Организаторы напоминают, что при посещении точек сбора вторсырья необходимо помнить о мерах санитарной безопасности: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, при наличии признаков респираторных заболеваний оставаться дома.

Напомним, средства, вырученные от сбора вторсырья, волонтеры передают в Первый петрозаводский общественный приют для животных. Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в экомобилях напрямую передачи для четвероногих не принимаются. Горожане могут оставить помощь в специально организованных для этого пунктах. Фото informupack.ru

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Метки: 
Петрозаводск
Сбормобиль
металлмобиль
бездомные животные
вторсырье
новости петрозаводска