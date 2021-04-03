Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За последние сутки в Карелии госпитализированы еще 11 пациентов с внебольничной пневмонией. Летальных исходов 2 апреля не зафиксировано. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в больницы республики доставлены 5516 пациентов с таким диагнозом. Болезнь унесла жизни 129 человек.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото myseldon.com