03 апреля 2021, 10:04
Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии
С начала пандемии в республике пневмония унесла 129 жизней
За последние сутки в Карелии госпитализированы еще 11 пациентов с внебольничной пневмонией. Летальных исходов 2 апреля не зафиксировано. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Всего с начала пандемии в больницы республики доставлены 5516 пациентов с таким диагнозом. Болезнь унесла жизни 129 человек.
В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото myseldon.com