На день города жителям Тюмени покажут освобождение Петрозаводска

Военно-историческую реконструкцию освобождения столицы Карелии, которое произошло 28 июня 1944 года, готовят для жителей Тюмени ко дню города, сообщает сетевое издание «Тюменская линия».

Реконструкция пойдет в рамках проекта «Памяти предков верны». Будут задействованы более 70 человек, не только члены союза, но и волонтеры. Зрители станут свидетелями форсирования реки Туры, которая по всей видимости будет символизировать Онежское озеро.

Реконструкция приурочена не только ко дню города и 435-летию Тюмени, но и к 325-й годовщине создания отечественного флота.

Для тюменского «Союза морских пехотинцев» это не первый опыт воссоздания событий прошлых лет. В 2016 году они реконструировали освобождение Севастополя, а в 2018 году - Крымскую наступательную операцию.

Фото с сайта t-l.ru