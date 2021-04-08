Карельский морозец Паккайне поехал на саммит сказочных героев

Первый саммит сказочных героев России состоялся в Суздале в рамках международного экспо-форума «Неделя экономики впечатлений», сообщает управление по туризму Республики Карелия.

На встречу съехались сказочные герои из разных уголков страны: Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы, Василиса Премудрая из Ивановской области, Царевна-лягушка и Иван-Царевич из Ростова Великого, Царь-Горох из Владимирской области, Кикимора Вятская и другие.

Наш край на саммите представили морозец Паккайне и его верная подруга и помощница Луминайне.

Сказочные герои приняли участие в пресс-конференции, стратегической сессии «Маршрутами героев», шоу-презентации «Путешествие по сказкам».

Участие в подобных всероссийских мероприятиях — хорошая возможность заявить о себе, рассказать о регионе, привлечь внимание туроператоров и государственных структур.

Фото с сайта правительства Карелии