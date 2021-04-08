08 апреля 2021, 17:23
В Сортавале хотят построить музей, конкурирующий с Рускеалой
В качестве главного условия строительства нового арт-объекта, глава города выдвинул оборудование туалетов
На пустыре у входа в парк Ваккосалми в ближайшее время будет сооружен шатер, в котором разместят музей световых фигур, сообщает паблик «Администрация Сортавальского поселения».
По словам организаторов, музей по своей креативности и привлекательности составит конкуренцию горному парку «Рускеала».
Главное условие, выдвинутое главой города к хозяевам создающегося арт-объекта – строительство благоустроенных туалетов.
Заявляется, что парковка автомобилей будет сохранена.
Фото из группы «Администрация Сортавальского поселения».