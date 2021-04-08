08 апреля 2021, 17:23
Культура

В Сортавале хотят построить музей, конкурирующий с Рускеалой

В качестве главного условия строительства нового арт-объекта, глава города выдвинул оборудование туалетов

На пустыре у входа в парк Ваккосалми в ближайшее время будет сооружен шатер, в котором разместят музей световых фигур, сообщает паблик «Администрация Сортавальского поселения».

По словам организаторов, музей по своей креативности и привлекательности составит конкуренцию горному парку «Рускеала».

Главное условие, выдвинутое главой города к хозяевам создающегося арт-объекта – строительство благоустроенных туалетов.

Заявляется, что парковка автомобилей будет сохранена.

Фото из группы «Администрация Сортавальского поселения».

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Карелия
сортавала
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