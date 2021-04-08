В Сортавале хотят построить музей, конкурирующий с Рускеалой

На пустыре у входа в парк Ваккосалми в ближайшее время будет сооружен шатер, в котором разместят музей световых фигур, сообщает паблик «Администрация Сортавальского поселения».

По словам организаторов, музей по своей креативности и привлекательности составит конкуренцию горному парку «Рускеала».

Главное условие, выдвинутое главой города к хозяевам создающегося арт-объекта – строительство благоустроенных туалетов.

Заявляется, что парковка автомобилей будет сохранена.

Фото из группы «Администрация Сортавальского поселения».