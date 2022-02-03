Судьбу леса на Кургане и строительство кластера обсудят в эту пятницу

Строительство кластера для развития зимних видов спорта на Кургане обсудят в эту пятницу.

4 февраля в 17:00 состоится второе заседание рабочей группы. В паблике «Спорт-норма жизни Карелия» будет организована прямая трансляция.

Первое заседание прошло 20 января на самом Кургане в конференц-зале. О том, как прошла встреча, какие аргументы приводили городские активисты и чиновники, можно прочитать в материале «Без вариантов. Горожанам объяснили, чем полезна вырубка «Кургана».

В конце 2021 года стало известно о планах строительства автомобильной дороги у спорткомплекса «Курган», нависшей угрозе над «Зеленой тропой» для велосипедистов и пеших прогулок, появлении забора, в том числе вдоль реки Лососинка. Концепция нового кластера на Кургане предполагала строительство лыжно-биатлонного комплекса, совмещенного с действующими лыжными трассами Кургана, трамплинов, конькобежных дорожек, гостиницы, медицинского восстановительного центра, футбольного манежа, создании коммунальной инфраструктуры, включая подведение природного газа и водопроводных сетей. Впоследствии торги на строительство дороги были отменены. Но обсуждение планов по развитию Кургана продолжается. (фото vk.com)