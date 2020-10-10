Суд Карелии запретил распространение в Перми незаконной рекламы

Арбитражный суд республики Карелия удовлетворил требование Пермского УФАС России о запрете распространения фальшивых предупреждений о проверке счетчиков водопотребления, сообщает РБК.

Как сообщает Управление ФАС по Пермскому краю, предупреждения рассылались якобы от «Единой информационной службы ЖКХ г. Перми» и признаны как незаконная реклама по ч. 6 ст. 7 Закона о рекламе.

Фото: УФАС России по Пермскому краю

В Пермское УФАС России поступали обращения жителей Перми о том, что по почтовым ящикам многоквартирных домов распространяются листовки под видом платежных документов, в которых сообщается о необходимости проведения проверки индивидуальных приборов учета водопотребления, а также указывалось, что без проверки счетчиков данные приборов учета водопотребления являются недействительными.

В 2019 году Пермское УФАС вынесло решение о признании указанной рекламы ненадлежащей, поскольку она нарушает требования п. 6 ст. 7 Закона о рекламе. Распространителям фальшивых «платежных документов», а именно ООО «Первая энергосберегающая компания» и ИП Спирин, были выданы предписания о необходимости прекращения нарушения закона. ИП Спирин предписание антимонопольного ведомства не исполнил, за что был оштрафован на 32 тыс. руб.

«Несмотря на принятые меры, предприниматель-рекламодатель продолжал распространять листовки в Пермском крае»,

– добавили в УФАС по Пермскому краю.

В связи с этим 7 июля 2020 года Пермское УФАС России обратилось с иском в Арбитражный суд республики Карелия, где зарегистрирован ИП Спирин, с требованием полностью запретить распространение листовок.

«Арбитражный суд республики Карелия полностью удовлетворил иск Пермского УФАС России. Это значит, что ИП Спирину отныне запрещено распространять рекламу от «Единой информационной службы ЖКХ г. Перми» с требованием о необходимости проведения проверки счетчиков, как нарушающую Закон о рекламе»,

– сообщила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова.

Безусловно, это хорошая новость, но в Петрозаводске распространение недобросовестной рекламы водосчетчиков продолжается по-прежнему.

«Петрозаводск говорит» неоднократно писал об этом.