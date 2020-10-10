Сериал о Карелии вошел в топ-10 лучших телесериалов Netflix

Популярный сериал является экранизацией книги Яны Вагнер "Вонгозеро" от режиссера Павла Костомарова. В сериале сыграли звезды кино Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Александр Яценко.

«Петрозаводск говорит» писал о международной премьере сериала.



«Эпидемия», рассказывает, как на фоне глобальной эпидемии группа москвичей пробирается в Карелию, чтобы спрятаться от угрозы на острове посреди Вонгозера.

В минувшую среду, 7 октября под названием To The Lake («К озеру») картина сразу на 12 языках вышла на стриминговой платформе Netflix.

И вот теперь стало известно, что сериал вошел в топ-10 лучших сериалов платформы Netflix.

"Официальный представитель Netflix подтвердил нам тот факт, что сериал "Эпидемия" вошел в топ-10 сериалов Netflix на сегодняшний день. И это единственный новый сериал в списке", -

сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу кинокомпании 1-2-3 Production.

Проект занял восьмую строчку, оставив позади новые сезоны "Американской семейки" и "Гриффинов".

Российские телезрители смогут посмотреть сериал бесплатно на канале ТВ-3 с 12 октября.

Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 года. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.

С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы. В 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов — больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал.