Петрозаводску добавили денег на расселение граждан из аварийного жилья

Администрация карельской столицы достигла показателей исполнения I и II этапов программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, сообщается на сайте мэрии.

Для I и II этапов адресной программы, утвержденной постановлением правительства РК от 28.03.2019, для Петрозаводска объем расселения составляет порядка 7200 кв.м.

На сегодняшний день администрация фактически расселила 155 жилых помещений общей площадью 7,3 тыс. кв. м. Квартиры предоставлены 69 семьям, еще 86 получили денежные компенсации.

По обращению администрации Петрозаводска Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия выделило дополнительные средства в размере 30 млн рублей на расселение граждан в 2020 году. На эту сумму планируется расселить еще 700 кв. м. аварийного жилья.

В настоящее время заключается соглашение о предоставлении денег.