Социальная сеть «ВКонтакте» обновляет дизайн

Как стало известно редакции, популярная российская социальная сеть «Вконтакте» начинает масштабную копанию по редизайну

День рождения — время для переосмысления и решительных перемен. В преддверии своего 14-летия мы начинаем обновлять фирменный стиль. Представляем новый логотип, шрифт, созданный специально для ВКонтакте, и свежий дизайн версии для компьютера,

– сообщается в блоге сети.

Изменение, которое заметят все пользователи — это свежее оформление vk.com. Иконки стали ярче и лаконичнее, а шапка сайта сменила синий цвет на белый.

Такая версия уже использовалась, но в мобильной версии и мобильном приложении VK. Теперь дизайн унифицируется для всех платформ.

Новое оформление версии ВКонтакте для компьютера не появится у всех пользователей разом. Тем кому не терпится получить его прямо сейчас, предложено вступить в ряды добровольцев — ими станут первые 100 тысяч человек, которые включат обновлённый дизайн в настройках профиля на vk.com.

В свежем дизайне vk.com можно увидеть и новый логотип ВКонтакте. В нём используется привычная иконка, но яркого синего оттенка — теперь вы всё чаще будете встречать в проектах VK насыщенные цвета.

Кроме того, частью логотипа стало слово «ВКонтакте», написанное кириллицей.

Новую систему оформления уже применили для «Еды ВКонтакте», «Такси ВКонтакте» и «Работы ВКонтакте». Вскоре на этот визуальный язык перейдут и другие продукты.

Теперь слово «ВКонтакте» написано новым шрифтом. Это гарнитура VK Sans — собственный шрифто соцсети, который создали дизайнеры ВК и студия TypeType.

Администраторы соцсети считают, что: «Новый шрифт и кириллическое написание названия визуально свяжет логотипы всех наших продуктов и направлений. Каждое из них сможет подчеркнуть свою уникальность — выбрать особый цвет и иконку, но при этом вам будет по-прежнему просто отличать сервисы ВКонтакте от всех других».