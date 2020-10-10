Сегодня в мире отмечают День психического здоровья

День психического здоровья (World Mental Health Day) отмечают в мире 10 октября. Эта дата была учреждена Всемирной организацией здравоохранения в 1992 году. В России дата отмечается с 2002 года.

Всемирный день психического здоровья учредили с целью ежегодно привлекать внимание к проблемам людей, страдающих психическими болезнями, а также воспитывать в обществе нормальное отношение к пациентам психиатрических клиник и людям с нервными расстройствами.

Изначально у этого дня не было конкретной тематики. Он был нацелен на массовое просвещение общественности по вопросам, связанным с психологическим состоянием человека. Первые три года единственным мероприятием в этот день была двухчасовая телепередача, транслируемая по всему миру, с телефонными звонками в прямом эфире. В 1994 году поступило предложение разрабатывать ежегодную тему дня, которая будет подробно разбираться и обсуждаться 10 октября.

Тема Всемирного дня психического здоровья в 2020 году – "Психическое здоровье для всех, увеличение инвестиций – увеличение доступности" (Mental Health for All, Greater Investment – Greater Access). Эксперты ВОЗ отмечают, что в среднем страны затрачивают на охрану психического здоровья менее 2% своего государственного бюджета здравоохранения.

Поздравляя кого-либо с этим праздником, вы заявляете о своей приверженность ценностям душевного здоровья, так что, если хочется поздравить какого-то человека с Днем психического здоровья, не стоит себя сдерживать.

Берегите себя и своих близких!