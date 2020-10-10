Жители Карелии добровольно сдают оружие и боеприпасы

С 1 по 8 октября жителями Карелии добровольно сдано 13 единиц огнестрельного оружия и более 1100 единиц боеприпасов, сообщает управление Росгвардии по РК.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы выявлено четыре правонарушения в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности.

Всего проведено более 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан

Управлением Росгвардии по Республике Карелия продолжается проведение профилактической операции «Оружие», направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Сотрудниками лицензионно-разрешительной службы запланировано проведение проверок условий сохранности оружия по месту жительства владельцев оружия и комнат хранения оружия юридических лиц в рамках оказания государственных услуг в сфере оборота оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления напоминает гражданам о необходимости продления разрешительных документов в установленные законом сроки.