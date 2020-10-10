Прокуратура Кемского района наказала предпринимателя за рекламу

В ходе проверки, прокуратурой Кемского района выявлен факт эксплуатации индивидуальным предпринимателем наружных рекламных конструкций с нарушением законодательства о рекламе, заключающийся, в частности, в отсутствии разрешительной документации, выданной органом местного самоуправления, сообщается на сайте прокуратуры Карелии.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.37 КоАП РФ (нарушение требований к установке и эксплуатации рекламной конструкции).

Решением Арбитражного суда Республики Карелия индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Решение суда вступило в законную силу.