Предприниматель из Карелии обманывает жителей Перми и не только

Пермское УФАС оштрафовало авторов недобросовестной рекламы о поверке счетчиков, сообщает сайт 59.ru

Сейчас пермские антимонопольщики просят Карельский арбитражный суд запретить распространять подобные листовки по всей стране.

«Петрозаводск говорит» уже неоднократно писал об этой афере, когда под видом платежных документов со словами «квитанция» или «извещение» распространяют листовки, где говорится о необходимости срочной поверки счетчиков на воду. Там размещен номер телефона, по которому следует заказывать поверку. А также указано, что без поверки за воду придется платить гораздо больше.

В августе 2019 года антимонопольная служба Прикамья уже вынесла решение, что реклама является ненадлежащей и нарушает Закон о рекламе.

Решение вступило в законную силу и не было обжаловано со стороны ответчиков. Ответчиками были признаны два хозяйствующих субъекта — ООО «Первая энергосберегающая компания» и ИП Спирин, которые зарегистрированы на территории города Петрозаводска Республики Карелии. Обеим компаниям выданы предписания. Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию Пермского УФАС.

— рассказали в краевом УФАС.

ИП Спирин предписание антимонопольного ведомства проигнорировал. За это его оштрафовали на 12 тысяч рублей.

Но, несмотря ни на что, предприниматель продолжает распространять листовки в Пермском крае. Поэтому антимонопольная служба обратилась в Арбитражный суд Республики Карелии, где зарегистрирован ИП Спирин, с требованием полностью прекратить распространение ненадлежащей рекламы.

— Пермское УФАС России просит суд запретить распространение листовок Единой информационной службы ЖКХ г. Перми, — объяснили в УФАС. — Аналогичные листовки распространяются не только в Пермском крае, но и в других регионах, где рекламодателями являются другие индивидуальные предприниматели. Поэтому мы просим суд о запрете распространения данных листовок на территории всей России. Хотелось бы, чтоб Пермское УФАС поддержали и антимонопольные службы других регионов.