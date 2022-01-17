Строительная компания «Консоль С» признана банкротом 

14 января 2022 года Арбитражный суд Республики Карелия рассмотрел заявление петрозаводчанки Ирины Труновой, которая обратилась с просьбой признать строительную компанию ООО «Консоль С» банкротом. Суд признал обоснованным заявление Труновой и признал строительную копанию банкротом.

Согласно судебному решению, в отношении компании «Консоль С» открыто конкурсное производство сроком на один год — до 13 января 2023 года. Конкурсным управляющим назначен Михаил Королев.

Строительная компания, как определил суд, осталась должна Ирине Труновой в общей сложности 2,6 миллиона рублей.

«Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд»,

- сказано в судебном решении.

Строительная компании «Консоль С» зарегистрирована в Ярославле. В Петрозаводске компания работает с 2016 года.

Ирина Трунова приобрела квартиру в строящемся доме в районе Дивизионного проезда в Университетском городке в 2019 году. ООО «Консоль С» обязалось предоставить женщине квартиру площадью чуть более 28 квадратных метров не позднее 31 октября 2019 года. Трунова оплатила компании полную стоимость нового жилья — 1,524 миллиона рублей.

Не дождавшись новой квартиры, Трунова обратилась в петрозаводский городской суд, который встал на ее сторону. Компания «Консоль С» обязана вернуть истице 1,524 миллиона рублей, уплаченные за квартиру, плюс более 1,1 миллиона рублей в виде штрафных санкций, компенсации морального вреда и неустойки. Компания решение суда не выполнила, и Трунова направила заявление в арбитражный суд о признании ООО «Консоль С» банкротом.