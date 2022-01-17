17 января 2022, 15:48
Общество

Строительная компания «Консоль С» признана банкротом 

Арбитражный суд РК удовлетворил заявление петрозаводчанки, которая не дождалась ни квартиры, ни компенсации

14 января 2022 года Арбитражный суд Республики Карелия рассмотрел заявление петрозаводчанки Ирины Труновой, которая обратилась с просьбой признать строительную компанию ООО «Консоль С» банкротом. Суд признал обоснованным заявление Труновой и признал строительную копанию банкротом. 

Согласно судебному решению, в отношении компании «Консоль С» открыто конкурсное производство сроком на один год — до 13 января 2023 года. Конкурсным управляющим назначен Михаил Королев. 

Строительная компания, как определил суд, осталась должна Ирине Труновой в общей сложности 2,6 миллиона рублей. 

«Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд»,

- сказано в судебном решении.  

Строительная компании «Консоль С» зарегистрирована в Ярославле. В Петрозаводске компания работает с 2016 года. 

Ирина Трунова приобрела квартиру в строящемся доме в районе Дивизионного проезда в Университетском городке в 2019 году. ООО «Консоль С» обязалось предоставить женщине квартиру площадью чуть более 28 квадратных метров не позднее 31 октября 2019 года. Трунова оплатила компании полную стоимость нового жилья — 1,524 миллиона рублей.    

Не дождавшись новой квартиры, Трунова обратилась в петрозаводский городской суд, который встал на ее сторону. Компания «Консоль С» обязана вернуть истице 1,524 миллиона рублей, уплаченные за квартиру, плюс более 1,1 миллиона рублей в виде штрафных санкций, компенсации морального вреда и неустойки. Компания решение суда не выполнила, и Трунова направила заявление в арбитражный суд о признании ООО «Консоль С» банкротом. 

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