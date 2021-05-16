Петрозаводчанка пытается признать банкротом строительную компанию

Текст и фото: Антонина Кябелева

Строительная компания «Консоль С», которая зарегистрирована в Ярославле, с 2016 года пытается работать в Петрозаводске. Спустя пять лет, ООО «Консоль С» столкнулось с необычной ситуацией. Петрозаводчанка Ирина Геннадьевна, которая не дождалась ни обещанной квартиры, ни денежной компенсации, обратилась в Арбитражный суд Ярославской области о признании ООО «Консоль С» банкротом.

Имя генерального директора и совладельца ООО «Консоль С» Анатолия Выпирайло не раз мелькало в карельских СМИ. Он обещал построить сотни социальных квартир для льготных категорий граждан по фиксированной цене в 35 тысяч рублей за квадратный метр. Мы попытаемся рассказать, что из этого получилось.

Ирина Геннадьевна приобрела квартиру в строящемся доме в районе Дивизионного проезда в Университетском городке в 2019 году. Однокомнатную квартиру площадью 28,2 квадратных метра за 1,524 миллиона рублей ООО «Консоль С» обязалось предоставить не позднее 31 октября 2019 года. Цена квадратного метра в еще не построенном доме получилась весьма ощутимой — 54 тысячи рублей.

"Мне пришлось взять кредит. До сих пор его выплачиваю, а дом еще не сдан. По поводу того, когда же дом наконец-то построят, я в основном общалась с Выпирайло. Он кормил меня обещаниями. Я хотела забрать деньги, но он уговорил подождать. В какой-то момент, видимо, из-за того, что строительство затягивалось, у них подешевели квартиры. Я хотела переоформить договор на другую квартиру в соседнем доме. Он два месяца обещал, но в результате мне отказали. Меня уговорили подождать до лета 2020 года. Но движения на стройплощадке я не видела, и решила забрать деньги. Выпирайло пытался меня убедить, что я все равно ничего не получу — ни денег, ни квартиры",

- рассказала Ирина Геннадьевна.

Петрозаводчанка подала иск в суд, который встал на ее сторону. ООО «Консоль С» обязано вернуть истице 1,524 миллиона рублей, уплаченные за квартиру, плюс более 1,1 миллиона рублей в виде штрафных санкций, компенсации морального вреда и неустойки. Исполнения судебного решения женщина ждет около года.

- Как Выпирайло и говорил, у меня нет ни денег, ни квартиры, - заметила петрозаводчанка.

Ирина Геннадьевна направила заявление в Арбитражный суд Ярославской области о признании ООО «Консоль С» банкротом. Первое судебное заседание намечено на 18 июня 2021 года.

- А чего тут комментировать? - так ответил Анатолий Выпирайло на мою просьбу объяснить ситуацию с предстоящим судебным процессом.

Он держался весьма уверенно.

"Мы Ирине Геннадьевне завтра готовы деньги вернуть. Но она об этом не знает, мы до нее дозвониться не можем",

- сказал директор ООО «Консоль С».

Я объяснила, что буквально полчаса назад разговаривала с Ириной Геннадьевной, которой без проблем может дозвониться любой желающий. Анатолий Выпирайло заметил:

"Она моя дольщица, у меня телефон в базе, по которому я не могу дозвониться. Телефон не доступен, не в сети… Мне она тоже не звонит".

Выпирайло утверждает, что всем, кто не дождался квартиры, он готов вернуть деньги. По его словам, два дома в районе Дивизионного проезда будут достроены нынешним летом, и в августе граждане получат квартиры.

Ирина Геннадьевна, услышав, что Анатолий Выпирайло готов все до копейки вернуть, искренне рассмеялась. Для того чтобы исполнить судебное решение, не обязательно вести длительные телефонные переговоры. Скорее всего, свои обязательства ООО «Консоль С» придется выполнять уже в процессе разбирательства в арбитражном суде.



Другой петрозаводчанке Ирине Григорьевне повезло больше. Квартиру от фирмы «Консоль С» она ждала год. А затем решила забрать деньги.

"У меня все нормально. Мне даже в суд не пришлось иск подавать. Деньги свои я вернула и уже давно купила квартиру в другом месте",

- рассказала бывшая дольщица компании «Консоль С».

Супружеская пара Владимир Васильевич и Ирина Евгеньевна, хоть и с опозданием, но квартиру все же получили. ООО «Консоль С» по решению суда обязано выплатить неустойку и компенсацию морального вреда.

Судя по судебным решениям, изначально дома должна была строить строительная компания из Костромы ООО «КФК № 1». Затем свои права она переуступила ООО «Консоль С». Среди бывших руководителей и совладельцев ООО «КФК № 1» значится Анатолий Выпирайло, который сейчас возглавляет ООО «Консоль С» и имеет в ней долю в 16%.

Погоду для поездки на улицу Дивизионный проезд я выбрала крайне неудачную. Дождь с мокрым снегом явно противоречили календарю, на котором значилось начало мая. «Убитая» дорога в грязной жиже и лужах пролегала вдоль внешне вполне симпатичных трехэтажных домов. Территория вокруг уже построенных и заселенных домов была столь неприглядна и неухоженна, что отсюда хотелось побыстрее убраться.

Активно шла стройка двух самых дальних домов, куда то и дело шли грузовые машины. Один дом стоял уже под крышей, а на втором трудились съежившиеся под холодным дождем рабочие.

На улице в такую погоду было пустынно. Разве что возле одного из подъездов перекуривали мужчина и женщина — Александр и Татьяна. Они рассказали, что квартиру купили на вторичном рынке - у тех, кто прошел через жернова долевого строительства. В принципе, квартирой они довольны. Правда, Александр показал на просевший асфальт и «кривые» тротуары возле дома.

- А дом ведь совсем недавно построили, - с сомнением заметил он.

Стоит напомнить, что выделение земельных участков в районе Дивизионного проезда сопровождалось скандалом. Руководитель объединения карельских профсоюзов Илья Косенков тогда утверждал, что изъятые у ПетрГУ земельные участки были рассчитаны для того, чтобы преподаватели вуза и молодые ученые могли решить «квартирный вопрос». По его информации, решением Минобрнауки России участок площадью 43 тысячи квадратных метров должны были передать жилищно-строительному кооперативу, создаваемому из работников ПетрГУ. Однако большая часть (32 тысячи квадратных метров) земельного участка, предназначенного для улучшения жилищных условий преподавателей вуза, попала на аукцион с последующей его застройкой коммерческим жильем.

И ладно бы Петрозаводск получил добротные дома, построенные качественно и в указанные сроки. Граждане жалуются не только на то, что им годами приходится ждать обещанных квартир. О качестве возведенного жилья рассказывали наши коллеги из издания «7x7». Судя по откровениям новоселов, им не позавидуешь.

Если в районе Университетского городка строительство худо-бедно, но все же идет, то на улице Боровая огромная, огороженная страшным полуразрушенным забором территория уже много лет находится в ужасающем состоянии. Груды бетонных плит, автомобильные шины, полусгнившие деревянные конструкции, доски, выкорчеванные булыжники, поваленные части грязно-зеленого металлического ограждения, - наследство, которое оставила после себя компания ООО «КФК № 1».

Здесь тоже все начиналось с проекта по строительство социального жилья для льготных категорий граждан.

В 2016 году между карельским Госкомимуществом, минстроем и ООО «КФК № 1» были заключены два договора на строительства жилья эконом-класса для льготных категорий граждан по фиксированной цене за квадратный метр, которая не должна была превышать 35 тысяч рублей.

Два соседних земельных участка были переданы ООО «КФК № 1». Застройщик обязался построить дома до 31 декабря 2017 года. Идея заключалась в том, чтобы предоставить земельные участки для строительства относительно дешевого жилья для льготных категорий граждан.

К концу 2017 года не то что домов, даже их контуров не появилось. В 2018 году были заключены допсоглашения, продлевающие сроки строительства до 29 июля 2019 года. В конце 2018 года ООО «КФК № 1» заключило договоры участия в долевом строительстве с ООО «Автофорсаж». В соответствии с этими документами, застройщик обязуется передать львиную часть квартир в будущих домах ООО «Автофорсаж».

Причем в первом доме цена квадратного метра для ООО «Автофорсаж» составляла 42,5 тысячи рублей, а во втором — 39,3 тысячи рублей.

Внешне схема выглядела следующим образом. Застройщик получает землю для строительство дешевого жилья. А дальше заключает договор с компанией, которая большую часть квартир приобретает по более высокой цене. Несложно предположить, что если бы строительство состоялось, а сделки не были впоследствии оспорены, то в продаже появились бы квартиры от ООО «Автофорсаж» по вполне рыночным ценам.

Зарегистрированная в Костроме фирма «Автофорсаж» имеет тесные связи с компанией «КФК № 1». Бывший директор и совладелец ООО «Автофорсаж» Сергей Секлюцкий в настоящий момент является совладельцем ООО «КФК № 1». Другими словами, фирмы «КФК №1», «Автофорсаж» и «Консоль С» связаны и с Секлюцким, и с Выпирайло.

Помимо договоров с ООО «Автофорсаж» в домах на Боровой квартиры готовы были приобрести четыре гражданина, среди которых значился Анатолий Выпирайло. Петрозаводчанка Елена Николаевна, которая тоже оказалась среди участников долевого строительства, об этой истории даже вспоминать не хочет. Для нее, впрочем, все завершилось благополучно, не считая потерянного времени и нервов. Деньги ей вернули, и она приобрела квартиру в другом районе.

В 2019 году карельские минстрой и минимущество оспорили договоры между компаниями «КФК № 1» и «Автофорсаж». Согласно судебному решению, сведения об этих договорах участия в долевом строительстве необходимо исключить из Единого госреестра недвижимости.

До сих пор на улице Боровая царит разруха и запустение, а захламленные строительным мусором территории используются в основном для выгула собак. Между тем петрозаводчанам продолжают рассказывать, что в городе не осталось свободных земельных участков под строительства жилья для льготных категорий граждан. Пока «зеленый свет» в Петрозаводске получают столь сомнительные схемы строительства жилья эконом-класса, вряд ли стоит чему-то удивляться.