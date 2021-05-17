Началось обновление Сортавальского бульвара в Петрозаводске

В Петрозаводске начались запланированные на этот год работы по благоустройству общественных территорий. Работы идут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.

Так, подрядчик приступил к ремонту на Сортавальском бульваре на Кукковке. Сейчас рабочие снимают старый асфальт и бортовой камень. На бульваре появится новый асфальт, также будут обустроены газоны. Ремонт оценивается в три миллиона рублей.

Также ООО «ДСК «Аврора» займется в этом году благоустройством территорий возле городской поликлиники №1 на Древлянке и детской городской поликлиники №1 в Октябрьском районе. У медучреждения на Лесном проспекте обустроят пешеходную дорожку, расширят парковку, поставят опоры наружного освещения. Возле детской городской поликлиники также организуют две парковочные зоны, отремонтируют тротуар и проезд.

Всего за этот строительный сезон в рамках нацпроекта благоустроят семь территорий. Помимо указанных, в их число вошли прибрежная зона в Песках, парк Каменный Бор, Машезерский сквер и территория возле спорткомплекса «Луми». Фото мэрии Петрозаводска