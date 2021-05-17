Волонтеры призывают голосовать за комфортную городскую среду

Карельские волонтеры призывают жителей республики активнее голосовать за благоустройство. Карелия вместе со всей страной продолжает выбирать объекты, которые будут обустроены по проекты «Формирование комфортной городской среды». Познакомиться с ними можно на портале 10.gorodsreda.ru или в чат-боте по ссылке.

В голосовании участвуют 27 объектов, но победителями станут только 14. Именно они получат из федерального бюджета деньги на благоустройство в 2022 году.

Чем активнее вы голосуете, тем больше шансов у вашего любимого парка или сквера попасть в программу. Волонтеры проекта готовы поделиться информацией и помогать в голосовании всем желающим. Сообщения об этом они разместили в социальных сетях.

Если у вас возникли вопросы или сложности, вы можете обратиться к добровольным помощникам, и они помогут вам проголосовать на портале 10.gorodsreda.ru.

Кроме того, до 30 мая волонтеры будут работать на улицах города рядом с крупными торговыми центрами.

Важен каждый голос!