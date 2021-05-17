Голубые ели из центра Петрозаводска пересадят на улицу Советскую

Завтра в Петрозаводске голубые ели, растущие вблизи гостиницы Cosmos, будут выкопаны и пересажены на улицу Советскую. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как пояснили в городской администрации, часть земельного участка, ранее выделенная под гостиницу, изъята для строительства улицы Куйбышева. В связи с этим принято решение пересадить деревья - они переедут к зданию Управления Росгвардии по РК.

Напомним, работы по продлению улицы Куйбышева начались в начале марта. После реконструкции и строительства по ней можно будет напрямую добраться до набережной Варкауса. Это обеспечит дополнительное транспортно-пешеходное сообщение между центром города и Октябрьским районом.

Проект подразумевает реконструкцию существующей части дороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской, а также ее продление до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке планируется появление моста через Неглинку, разворотного кольца в районе Ленинградской улицы, дополнительных остановочных пунктов и светофоров. Фото bober.ru