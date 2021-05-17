Прокуратура Карелии оценила состояние преступности в регионе

За январь-апрель этого года на территории республики зарегистрировано 4 477 преступлений, что на 96 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-2,1%), сообщает прокуратура Карелии.

По региону удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных составляет 27,5% (1 233).

Количество тяжких преступлений выросло на 17,4%, что обусловлено увеличением на 31,3% количества краж с банковских счетов, а равно в отношении электронных денежных средств (487), уголовная ответственность за совершение которых предусмотрена пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Количество особо тяжких преступлений возросло на 1,3%.

Из числа всех зарегистрированных преступлений 58,5% составляют хищения чужого имущества. Из них совершено путем краж, в том числе и мелких, – 1767 (-2,9%), из них 489 – дистанционно (+30,7%). Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,2% и составило 680, из них 482 – дистанционно (-6%).

В целом в течение анализируемого периода правоохранительными органами республики зарегистрировано 1 309 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

В текущем году зарегистрировано 323 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (-6,4%). На территории республики снизилось на 3,1% количество зарегистрированных преступлений (63), связанных с незаконным оборотом оружия.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 12,8% выросло число выявленных преступлений экономической направленности, на учет поставлено 212 преступлений данной категории (в прошлом году – 188).

Отмечается рост на 48% количества преступлений коррупционной направленности (37). В то же время, в республике снизилось на 33,3% (с 3 до 2) число фактов получения взятки. Число зарегистрированных случаев дачи взятки в текущем периоде 2021 года осталось неизменным (5). Количество фактов посредничества во взяточничестве осталось неизменным (1).

Ущерб от преступлений составил 128 млн. 494 тыс. рублей, что на 33,1% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Из общего числа расследованных преступлений 33,6% совершены в состоянии алкогольного опьянения (4 мес. 2020 г. - 40,3%). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество таких преступлений снизилось на 10,8% (с 752 до 671).

Снизилось на 43,5% (с 23 до 13) количество преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения. Сократилось на 43,8% (с 16 до 9) количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

Сократилась на 27,3% (с 139 до 101) преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес таких преступлений от числа расследованных деяний составляет 5,1% (4 мес. 2020 г. - 7,5%).

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Карелии совершено 23 преступления (4 мес. 2020 г. - 9), гражданами государств – участников СНГ – 11 (4 мес. 2020 г. - 5). Зарегистрировано 16 преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (в прошлом году — 23). // Фото: vmnews.ru