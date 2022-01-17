Несуны в супермаркетах выбирают товары ценой до 2500 рублей

Убытки собственников магазинов составляют до 15 процентов доходов. Удар по бизнесу супермаркетов очень серьезный. Если стоимость похищенного товара выше 2500 рублей, то хищение уже обретает уголовно-правовой характер.

За прошлый 2021 год в Петрозаводске было совершено примерно 2000 хищений (это перечень украденных товаров с суммой выше 2500 рублей). Раскрываемость данных преступлений составляет около 60 процентов.

Часто злоумышленники задерживаются на месте, особенно в супермаркетах, где хорошо работает собственная служба охраны, где хорошая оснащенность видеокамерами, стеллажи не стоят в удобной для преступника тесноте. (Видео)