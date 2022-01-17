Дополнительные деньги выделены на вывоз снега из Петрозаводска

В Петрозаводске выделят дополнительные средства на вывоз снега. Такое решение было принято 14 января на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации, прошедшей в мэрии карельской столицы.

Как сообщила начальник информационно-аналитического управления петрозаводской администрации Анникки Сильченко, приступить к работе готовы шесть предприятий. На вывоз снега они направят от 8 до 10 бригад. С улиц планируется дополнительно вывезти порядка 60 тысяч тонн снега.

«Стоит отметить, что с начала зимы уже вывезено более 35 тысяч тонн снега. Это в три раза больше, чем за декабрь и половину января прошлого года», - сказала Сильченко. Фото pixabay.com/BlenderTimer