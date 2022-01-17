Сильный снег и ветер вновь обрушатся на Карелию

Сегодня в Карелию вновь придет непогода. Об этом сообщает МЧС по РК.

По данным ведомства, с 13-16 часов по северным и западным районам республики ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с, в акваториях водоемов - до 23 м/с. На севере Карелии ожидается сильный снег, метель.

Порывистый северо-западный ветер сохранится на всей территории республики ночью 18 января. Под действие природного явления попадут Петрозаводск, Костомукша и все районы РК.

Спасатели рекомендуют жителям Карелии не рубить самостоятельно упавшие деревья и не приближаться к повисшим над землей проводам. Следует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по подвесным мостам. Фото pixabay.com/JillWellington