Запущена процедура назначения главы Петрозаводского городского округ

Стартовала процедура назначения главы Петрозаводского городского округа. Сложилась интересная политическая коллизия. Нового главу города должен назначить старый состав депутатского корпуса Петрозаводского городского совета. Так, по Уставу, принятому тоже пять лет назад депутатами, глава города – высшее должностное лицо, главный чиновник и вершитель всех бюрократических решений, от которых зависит наша с вами жизнь. А назначают (ну или выбирают из двух–трех кандидатур, прошедших конкурсную комиссию) депутаты горсовета, и ровно на пять лет.

Разрешение этой непростой коллизии занимает умы многочисленных интересантов в получении контроля над первым должностным лицом Петрозаводска. Раздаются голоса, что надо сорвать назначение главы по тем или иным причинам.

Ну мало ли, кворум впервые за пять лет в совете не собрался, или все кандидаты, как один, «вдруг» снялись с отбора. А может, конкурсная комиссия не смогла собраться в назначенное время…

Про способы управления Петрозаводском, большевистские идеи, закономерные результаты и про многое другое - Александр Чаженгин в программе «Иначе» (Видео).