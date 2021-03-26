В городском управлении грядет смена кланов и групп влияния

Текст: Максим Тихонов

На этой неделе мы сообщили о том, что «Единая Россия» определилась с избирательным списком к выборам в Петрозаводский горсовет, которые состоятся в сентябре. Тем самым партия власти фактически дала старт избирательной кампании, хотя до формального старта еще далеко.

Если в начале недели мы сумели представить вам только первую тройку партийного списка в горсовет, то сегодня располагаем полной информацией о расстановке кандидатов «Единой России» по городским избирательным округам. Поговорим сегодня об этом.

Избирательных округов на территории Петрозвводска – четырнадцать. Никто не сомневался, что такая мощная политическая организация, как «Единая Россия», способна, что называется, «закрыть» своим списком все округа. Более того, по каждому округу сформирован свой мини-список кандидатов, как того требует законодательство. Но, как правило, говорить о кандидатах, стоящих по округам на втором и последующих местах, бессмысленно: их шансы стать депутатами очень малы.

Итак, четырнадцать округов – четырнадцать кандидатов. Нарезка округов в Петрозаводске опубликована здесь, каждый из вас может найти на карте свой округ и, соответственно, понять, кто именно претендует на право представлять вас в Петрозаводском городском совете. О каждом кандидате можно что-то загуглить. Вот эти люди в порядке избирательных округов.

№ 1. Лонин Алексей Николаевич

№ 2. Петров Павел Валерьевич

№ 3. Остапчук Виталий Викторович

№ 4. Политова Оксана Сергеевна

№ 5. Прокопьев Павел Владимирович

№ 6. Болдырев Александр Владимирович

№ 7. Ушаков Андрей Александрович

№ 8. Реутова Екатерина Игоревна

№ 9. Ивасько Дмитрий Евгеньевич

№ 10. Виноградов Владимир Андреевич

№ 11. Голов Виталий Геннадьевич

№ 12. Дрейзис Надежда Ильнуровна

№ 13. Мышковец Владимир Валентинович

№ 14. Никитина Ольга Олеговна

Что сказать. Основной вывод, который мы можем сделать: власть в городе изменится довольно радикально (если, конечно, иметь в виду, что весь этот список попадет в горсовет и будет подкреплен еще партийными депутатами, которые пройдут по одномандатным округам). На наших глазах идет процесс смены управляющих кланов. Групп влияния. Не знаю, как это назвать – легального определения этому у нас нет. Те кланы, которые сформировали нынешний состав горсовета, в основном уходят со сцены, на их место идут другие. Кстати, из партийного списка «ЕР» только четверо имеют депутатский опыт или являются действующими депутатами – тоже показатель.

При взгляде на список очевидно, что он сформирован в основном с участием и в интересах трех групп влияния. И эти группы проще называть по именам их лидеров. Это Александр Сафронов (РКС), Николай Макаров («Карелстроймеханизация») и Виталий Красулин, который стоит также на второй позиции в тройке партийного списка. Где-то в этом списке также спрятаны, а кое-где явно просматриваются интересы группы «Баренц», подконтрольной нашему сенатору Игорю Зубареву.

Насколько эту группировки внутри «Единой России» конкурируют, а насколько действуют заодно, сказать трудно. Известно, например, что Виталий Красулин всеми силами стремится после выборов стать новым председателем Петрозаводского городского совета – а при действующем Уставе города это фактически ключевая фигура в муниципалитете. Но известно и то, что в «Единой России» (и в Карелии, и в Москве) по посту председателя горсовета пока существуют, мягко говоря, разные мнения – и не факт, что возобладает поддержка г-на Красулина.

В любом случае, если электоральные планы «Единой России» сбудутся, если избирательная кампания для партии будет успешной, и ей удастся сформировать устойчивое большинство в депутатском корпусе, то власть в городе будут делить между собой крупные коммунальщики, застройщики и идеологически не совсем внятная группировка, сплотившаяся вокруг г-на Красулина.

Наверное, говорить что-то большее сейчас – это будет уже погружением в излишнее фантазирование. Во-первых, времени до выборов еще немало, многое может измениться. Во-вторых, и политические конкуренты «Единой России», мы надеемся, дремать не будут и тоже поведут в горсовет своих кандидатов. Кстати, мы готовы посмотреть и проанализировать соответствующие списки других партий, если таковые попадут к нам в руки. // Фото: ne-kurim.ru