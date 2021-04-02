Стало известно, когда в Великой Губе заработает аптечный пункт

В селе Великая Губа в Медвежьегорском районе в ближайшие недели заработает аптечный пункт. Об этом вечером 2 апреля сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Напомним, на недавнем заседании правительства республики обсуждали вопрос возобновления работы аптечного пункта. Тогда прозвучало, что аптеки в селе нет полгода, местные жители недовольны. Вопрос об открытии аптечного пункта в Великой Губе находился «на контроле» чиновников с ноября 2020 года, но толку пока не было.

Как написал «ВКонтакте» Охлопков, новая частная аптечная организация подготовила помещение и будет проходить процедуру лицензирования.

Задержку с открытием аптеки министр объяснил тем, что при взятии проб воды и дальнейшем исследовании были получены плохие результаты. Пришлось купить специальное оборудование, установить ультрафиолетовую лампу, провести хлорирование воды.

«Повторные замеры воды будут взяты 6 апреля. Кроме того, были проблемы с изменившимся в 2021 году санитарными правилами и нормами, которые касались помещений»,

- написал министр. По его словам, все проблемы были устранены индивидуальным предпринимателем.

«В ближайшие 2-3 недели аптека должна открыться»,

- заверил чиновник.



Аптека в Великой Губе закрылась в начале 2014 года, тогда начались проблемы с отпуском лекарств. Их продажу осуществляли различные коммерческие компании и индивидуальные предприниматели, которые часто менялись. (фото vk.com)