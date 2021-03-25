Власти Карелии полгода не могут решить вопрос с одним аптечным пунктом

Вопрос о возобновлении работы аптечного пункта в селе Великая Губа в Медвежьегорском районе обсудили на заседании правительства Карелии, посвященного реализации нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».

По словам председателя Законодательного собрания Карелии Элиссана Шандаловича, аптечного пункта в Великой Губе нет уже полгода. Это вызывает недовольство жителей, которые не могут приобрести препараты.

Учитывая, что с Великой Губой территориально связаны еще 38 деревень, отсутствие пункта продажи лекарственных препаратов приобретает особенно острый характер.

Глава республики сказал, что власть не успевает за изменением санитарно-эпидемиологических требований. Министр здравоохранения Михаил Охлопков сказал, что взят курс на открытие государственных аптечных пунктов. Он также добавил, что в последнее время в Карелии открыто 34 аптечных пункта.

Артур Парфенчиков отметил, что вопрос на контроле. Правда, он был вынужден признать, что вопрос об открытии аптечного пункта в Великой Губе «на контроле» с ноября 2020 года, а толку пока нет. (фото rk.karelia.ru)