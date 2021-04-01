Более 110 машин встали в пробке на трассе Медвежьегорск-Вологда

Пробка из легковых машин и фур образовалась на трассе Медвежьегорск-Вологда в районе Повенца.

Пользователи соцсети сообщали, что пробка возникла из-за ремонта моста. Своей очереди ждали около 117 транспортных средств.

По сообщению «Столицы на Онего», на время ремонта дороги движение организовано в объезд. Однако предлагаемый маршрут размыло, проехать по участку оказалось невозможно. Водители оказались в ловушке. Спустя какое-то время стали пропускать легковые автомобили. (фото vk.com, stolicaonego.ru)