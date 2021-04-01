Путину рассказали о проблемах жителей Сегежи

На днях сегежанка Наталья Тойвонен побывала в приемной президента в Москве. Женщина рассказала о Сегежской ЦРБ, проблемах с ЖКХ, вопросах к работе местных чиновников и работе ЦБК.

«Все мои доводы, отписки из министерств, обращения горожан приняты к рассмотрению!»

- написала женщина в паблике «Сегежа слушает».

Она отметила, что написала обращения лично Владимиру Путину, а собранные документы по личным делам сегежан разосланы в разные ведомства.

По словам сегежанки, проблемами города заинтересовались в Москве.

«Надеюсь, что нам помогут! Если через месяц не будет никаких действий, я снова намерена обращаться к президенту, но немного по другой схеме! Теперь я точно не остановлюсь!»

- написала Наталья Тойвонен.

Большинство участников паблика поддержало активную землячку: «респект и восхищение!», «уважаю, поддерживаю!», «спасибо большое за упорство и терпение», «Есть женщины, в русских селеньях».

Некоторые отнестись к действиям женщины скептически, отметив, что ее обращения «примут к рассмотрению», а после направят местным властям, на работу которых и жалуются сегежане. В частности, по словам участников паблика, так уже происходило в случае обращений из Беломорска и Кондопоги. (фото vk.com)