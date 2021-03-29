Останки животных обнаружили на севере Карелии

Фотографии, на которых, судя по всему, запечатлены, останки собак, опубликованы в паблике «Подслушано в Муезерском». Материалы 18+. Впечатлительных читателей и детей просим воздержаться от просмотра фото.

На одном кадре виден окровавленный мешок, из которого торчат конечности, рядом – скелет. На другом снимке – две мертвые собаки. Как говорится в комментарии к фото, вороны поедают останки животных.

«Люди, объясните, пожалуйста, что у нас происходит, прям у посёлка, у дороги валяются чьи-то останки и понятно, что это сделали люди, так как останки в мешке и рядом валяется, но это не привада на волков, это варварство, это ужас, стая ворон поедает все это, они гнилые, фуууу, это ужас», - сказано в сообщении к снимкам. (фото на главном 1zoom.me)