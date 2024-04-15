Сперва оплатили, потом спохватились: депутаты Карелии проверили объект

В Петрозаводске ровно 20 лет назад накалялись страсти вокруг трат на реконструкцию Национального театра. В этот проект было вложено 150 миллионов рублей, и, хотя он открылся и функционировал, не все работы были завершены. Говорили, что они продлятся до 2005 года. В парламенте Карелии на заседании контрольно-бюджетного комитета депутаты обсуждали результаты проверки целевого использования средств республиканской казны.

Вообще-то, вопреки тому, что слухи ходили чудовищные, особенно больших нарушений члены комитета не обнаружили.

«Это оплата процентов за пользование кредитом от банка «Онего» в пределах 700 тысяч рублей. Это мы считаем, как нецелевое использование средств республиканского бюджета», - доложила Людмила Кочнева, председатель контрольно-бюджетного комитета ЗС РК.

Остальные деньги, по данным проверки, были потрачены именно на реконструкцию театра. Правда, в некоторых случаях ассигнования увеличивали без согласия Законодательного собрания. И увеличивали, не стесняя свои аппетиты. Тратили деньги не только на современное дорогостоящее оборудование. Но и мебель для кабинета директора выбрали соответствующую – стоила она более 500 тысяч рублей. Как выяснилось в ходе проверки, основным распорядителем средств являлось Управление капитального строительства при Госстрое РК.

«Главный распорядитель средств (Госстрой РК) вправе передавать на договорной основе часть функций по финансированию и организации строительства в данном случае УКСу. Фактически такого договора заключено не было. Финансирование объекта осуществлялось напрямую заказчику (УКСу) из бюджета РК», - сказала Людмила Кочнева.

Некоммерческая организация, которой и являлось Управление капитального строительства, все это время с разрешения министерства финансов Карелии распоряжалось бюджетными деньгами, чего по закону быть не должно. Решили больше так не делать, а виноватых наказать. Кого именно – не уточнили. К осени должны были определиться.

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Старшая группа коллектива «Созвездие» Дворца творчества детей и юношества вернулась с гастролей. На этот раз они победили во Всероссийском конкурсе детских хореографических коллективов «Тихвинский Лель».

Номер, с которым наши ребята выступили в Тихвине, назывался «Песни Заонежья» и состоял из двух танцев. Над постановкой в «Созвездии» работали целый год.

«Мы не первый раз участвуем в этом конкурсе, и не первый раз привозим победу для нашего любимого города. У нас в багаже и Гран-при, и звания лауреатов», - признался Николай Вахтеров, художественный руководитель студии «Созвездие».

После таких конкурсов у ребят каждый раз появлялись новые друзья. Например, с «Чудесниками» из Петергофа наш коллектив дружил в течение долгих лет.

«У нас проводят мастер-классы у различных педагогов, - рассказала Алена Мингалеева. – Мы узнаем какие-то новые движения, направления». Руководители коллектива не только учили наших ребят танцевать, но и становились для них наставниками.

«Наши дети здесь выросли, - сказала педагог Галина Шишова. – Они не только учатся танцевать. Мальчишек учат здесь быть Мужчинами». Это слово женщина произнесла так, как будто оно пишется с большой буквы. «Тут хороший коллектив, привыкаешь – и дома уже одному скучно», - признался участник студии Олег Окунев.

Таким было 15 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.