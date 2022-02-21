Специалистов в сфере ЖКХ ищут в Петрозаводске

Для работы в муниципальном учреждении ищут инженеров, городским управлениям нужны профильные специалисты по благоустройству и дорожному хозяйству. Мэрия Петрозаводска напомнила о ярмарке вакансий.

В частности, инженеры требуются в МУ «ЖКХ». Новое муниципальное учреждение организует работы по благоустройству и занимается другой связанной с этим деятельностью.

У соискателей на должности инженеров должно быть высшее профильное образование. Для непрофильного необходимы дополнительное профессиональное образование либо пройденные программы переподготовки в области строительства. Опыт работы в этой сфере или смежных областях – не менее пяти лет.

Резюме необходимо присылать до конца февраля на адрес электронной почты: mugkh10@mail.ru.

Кроме того, комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска объявил ярмарку вакансий для своих управлений. Нужны специалисты с профильным высшим образованием в областях промышленного и гражданского строительства, дорожного хозяйства, садово-паркового ландшафтного дизайна либо в смежных областях.

Резюме необходимо присылать до конца февраля на адрес электронной почты: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru. // Фото: источник