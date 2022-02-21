Во вторник и среду в Петрозаводске будут искать пьяных водителей

Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» пройдет в карельской столице. Рейд состоится 22 и 23 февраля, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Автоинспекторы будут дежурить на дорогах и останавливать всех проезжающих мимо водителей. Сотрудники Госавтоинспекции оснащены видеорегистраторами «Дозор-77».

В январе текущего года в Петрозаводске отстранили от управления 62 водителей в состоянии опьянения. // Фото: источник