Жителей Карелии просят активнее включаться в жизнь региона

Карелия принимает участие в социологическом интернет-опросе о транспортной подвижности населения. На сегодняшний день на вопросы анкеты ответили три тысячи жителей региона. Власти республики призывают более активно участвовать в социсследовании, так как его результаты повлияют на выполнение нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Соцопрос поддержали жители всех городских округов и муниципальных районов республики. Наибольшую активность проявили в Петрозаводске, Беломорске, Олонецком и Пряжинском районах. Но в совокупности процент респондентов незначительный.

Как отметили в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи, чтобы улучшить работу транспорта, необходимо проявить активность жителям Костомукши, Кемского, Кондопожского, Медвежьегорского, Пудожского, Сегежского и Сортавальского районов.

Среди пунктов опроса – цели и периодичность поездок, предпочитаемый транспорт, качество работы общественного транспорта и дорог, проблемы транспортной инфраструктуры. Всего 32 вопроса, ответ на которые займет 3-4 минуты. Фото: pixabay.com